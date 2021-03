Agriculture et grande distribution : sur quoi débouchent les négociations ?

Traditionnellement, le Salon de l'Agriculture coïncide avec la fin des négociations commerciales. Ces dernières fixent les prix payés aux producteurs. Cette année, elles ont été très tendues. "Les supermarchés veulent payer les fournisseurs le moins cher possible pour faire baisser les prix en rayons et attirer les clients en temps de crise", explique Hélène Grégoire. De leur côté, les producteurs ont au contraire demandé à ce que les prix augmentent. En effet, le coût de production devient de plus en plus cher. Une loi est censée encadrer ces prix, mais "elle ne semble pas efficace", affirme notre journaliste. Cette guerre des prix se fait souvent au détriment des revenus des agriculteurs. Pourtant, cet échange concerne beaucoup de monde, car l'activité agricole reste le deuxième employeur du pays. Environ 440 000 fermes se développent dans l'Hexagone, avec 1 200 000 emplois. D'autant plus que de nombreux métiers sont reliés à cette activité.