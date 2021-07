Agriculture : la météo perturbe les moissons

Vous les croiserez peut-être aux abords des routes. Les céréaliers sont à pied d'œuvre pour l'un des moments les plus importants de l'année : la moisson. "C'est vraiment super pour nous parce que c'est un plaisir total de récolter le fruit de notre travail", confie François Arnoux, un céréalier de Longèves. Cet été, il faut moissonner entre les gouttes de pluie. Heureusement, le vent aide à sécher les cultures. Ces derniers mois, les producteurs ont eu quelques frayeurs avec la météo. Malgré tout, la pluie permet des records à François. Il n'a jamais récolté autant de colza. Quelques champs plus loin à Thiré, Maxime Gautreau attend avant de sortir la moissonneuse, car le blé demande plus de temps de séchage. "La paille est vraiment très molle. Les feuilles sont remplies d'eau. Donc, ça ne peut pas passer dans la moissonneuse", explique le céréalier. L'épi est pourtant bien développé depuis deux jours. Pour Maxime, c'est un compte à rebours. S'il ne pleut pas ce mercredi, il pourra sûrement moissonner jeudi.