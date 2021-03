Agriculture : la vente en circuit court coûte-t-elle plus cher aux consommateurs ?

Le circuit court permet aux agriculteurs d'être rémunérés plus justement. Mais cela coûte-t-il plus cher aux consommateurs ? Tout dépend en réalité des produits. Pour acheter des tomates en supermarché par exemple, celles des petits producteurs qui ont poussé en plein champ, près de chez vous, sont un peu plus chères que celles qui viennent de l'étranger et qui ont poussé sous d'immenses serres. Par contre, pour les fruits et légumes de saison, les œufs et la viande, acheter directement chez le producteur vous reviendra bien moins cher. De plus, la qualité sera garantie. Dans les supermarchés, pour garantir que les producteurs seront réellement bien payés pour leur travail, tournez-vous vers les marques des coopératives agricoles ou celles des producteurs. Généralement, elles sont inscrites sur les produits. Avec ces marques, on a l'assurance que l'agriculteur gagne décemment sa vie.