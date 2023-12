Agrumes : un zeste d’étonnement

Des agrumes comme vous n'en avez jamais vu. Plus de 1 000 variétés sont précieusement gardées dans cette jungle sous serre au cœur des Pyrénées-Orientales. Dans chaque rangée d'agrumes, une curiosité, comme la Main de Bouddha. Symbole de bonheur en Chine depuis des siècles, elle est utilisée comme offrande dans les temples. Mais au-delà de sa forme, c'est lorsqu'on la coupe qu'elle est la plus surprenante. Depuis huit ans, Perrine et Étienne Schaller sont les gardiens de ce conservatoire, les Agrumes Schaller-Bachès à Eus. Ici, on trouve des agrumes d’exception venus du monde entier. Un trésor choyé jusqu’à la récolte. Ces producteurs vont sélectionner les fruits pour des chefs cuisiniers de toute l’Europe. Pas de stock, chaque agrume est cueillie à la demande. Pour leur rareté, ces agrumes insolites sont vendus en moyenne à quinze euros le kilo, soit huit fois plus cher que des citrons classiques. Mais ce qui intéresse les chefs, c’est avant tout leur goût. Ils apportent du soleil dans l’assiette en plein hiver. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia