Agustín Galiana : "Je voulais faire un album qui me ressemble, avec des chansons que j'aime"

Chanteur, danseur, acteur... Agustín Galiana est un artiste touche-à-tout révélé au grand public dans la série "Clem" sur TF1. Ayant un tempérament chaleureux, il sort aujourd'hui un album à son image, "Plein Soleil". Un succès qu'il doit à son expérience de vie, et lui a d'ailleurs permis d'incarner tous les rôles devant l'objectif. On le retrouvera bientôt au petit écran aux côtés de Vanessa Demouy dans "Ici tout commence".