Aide à la personne : une méthode aux petits soins

En apparence, c'est une journée classique pour Déborah Landecker. L'auxiliaire de vie va aider huit personnes. La seule différence, c'est qu'elle a organisée toute seule son planning. En cas d'imprévu personnel, elle peut appeler directement une collègue qui s'occupera des personnes qu'elle devait prendre en charge. Et cela sans passer par l'entreprise qui gérait son planning. Ça n'a l'air de rien, mais cela change tout, y compris pour les bénéficiaires qui peuvent désormais donner leur préférence d'horaire. Cette prise en charge du planning permet surtout à Déborah Landecker d'organiser sa tournée de façon plus efficace, notamment en début de journée. Mieux organisée, elle peut maintenant prendre le temps d'emmener avec elle ses enfants chaque jour. Ce qui n'était pas possible avant. Comme elle, dans une entreprise, 70 auxiliaires de vie ont désormais plus de souplesse. La nouvelle organisation vient des Pays-Bas. Olivier Muller l'applique ici depuis cinq ans. Et les résultats se voient. TF1 | Reportage G. Thorel, L. Lemaitre