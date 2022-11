Aide au fioul , qui peut en bénéficier ?

Depuis ce lundi matin, Thierry Ceccotti, chauffagiste, enchaîne les recharges de fioul. Le fioul, comme le gaz et l'électricité, n'est pas épargné par la flambée des prix. Alors, le gouvernement a mis en place un chèque pour aider les foyers chauffés par ce type d'énergie. Malheureusement, tout le monde n'y aura pas droit. Avec les 1,4 millions de foyers chauffés au fioul, les plus modestes en bénéficieront. Ceux qui touchent moins de 10 800 euros par an pourront percevoir 200 euros. Et les foyers dont les revenus annuels sont compris entre 10 800 et 20 000 euros auront droit à 100 euros. Si vous avez déjà réglé votre facture de fioul, vous ne pourrez pas utiliser le chèque pour la rembourser. Mais vous pourrez vous en servir pour payer tout autre facture d'énergie comme l’électricité, le gaz ou les pellets de bois. Pour l'obtenir, rien de plus simple. Ceux qui ont déjà perçu le Chèque énergie recevront automatiquement le Chèque fioul au mois de novembre. Pour les autres, il suffit de faire une demande en ligne sur le site chequeenergie.fr. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni