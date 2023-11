Aide carburant élargie : pensez à la demander !

Le chèque carburant, vous êtes désormais six millions à pouvoir le toucher. Pourtant, la moitié d'entre vous ne l'a pas encore demandé. L'indemnité de 100 euros s'adresse uniquement aux travailleurs. À partir de janvier, vous serez 1,6 million de plus à y avoir droit. Jusqu'à maintenant, pour l'obtenir, une personne seule ne devait pas gagner plus de 1 300 euros net, et 3 900 euros pour un couple avec enfant. L'an prochain, le plafond passera à 1 600 euros net pour une personne seule et à 4 800 euros pour un couple avec deux enfants. Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site des impôts et remplir un questionnaire. L'autre condition, c'est qu'il faut utiliser son véhicule pour aller au travail. Et celui-ci doit être une voiture, une moto, un scooter à deux ou trois roues, à moteur thermique, hybride, et même électrique. Mais pour certains, l'aide est un peu faible vu le coût du carburant. Sachez aussi que si vous avez deux véhicules dans votre foyer, vous pourrez recevoir deux chèques, soit 200 euros. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens