Aider et conseiller les personnes atteintes de cancer, une belle initiative du CHU de Saint-Étienne

André se battait il n'y a pas si longtemps contre le cancer de la prostate. Aujourd'hui, il est complètement guéri. Ce 4 février 2019, il se rend au CHU car il a rendez-vous avec Roger, un patient en plein traitement contre la maladie. Pour encourager ce dernier, André lui fait part de ses expériences. Et puis surtout, il l'incite à faire du sport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.