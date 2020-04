Aides à domicile : les oubliées du système ?

Particulièrement mobilisées depuis le début de l'épidémie, les aides à domiciles sont environ 100 000 à prendre soin des personnes âgées. Préparer les repas et les habits, faire les courses, tenir compagnie aux plus fragiles... elles sont sur tous les fronts. Elles s'occupent de 700 000 personnes aux quatre coins du pays. Ces travailleurs de l'ombre espèrent que leur profession soit davantage reconnue et valorisée après cette crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.