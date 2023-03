Aides à domicile, l'exemple à suivre

On comparerait volontiers Sandrine à une bonne fée. N'étant ni femme de ménage ni infirmière, à chaque visite, cette aide à domicile est aux petits soins pour le couple. À 55 ans, cette ancienne conseillère en assurance s'est reconvertie il y a peu dans l'aide à domicile, sans aucun regret. À Gannat (Allier), les aides à domicile disposent désormais d'une demi-journée par semaine, et le nombre d'interventions par jour a été limité. Ainsi, les employées restent plus longtemps à leur poste et pour les bénéficiaires, cela fait une grosse différence. Pour améliorer le bien-être au travail, des réunions sont régulièrement organisées pour évoquer les situations difficiles avec des conseils pour éviter de se blesser. Grâce à cette organisation, le centre d'action sociale a réduit ses arrêts-maladies de près de 30% et surtout, fini les problèmes pour recruter. "Quand on trouvait quelqu'un, on avait du mal à le garder"; "raison pour laquelle on a changé d'organisation et la tension sur le personnel n'y est plus." TF1 | Reportage M. Desmoulins, F. Maillard, V. Belgrand-Barbier