Aides à domicile : un quotidien difficile

Le gouvernement doit faire des annonces pour les Ehpad et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet depuis que la loi "grand âge" a été abandonnée. Ce jeudi, les aides à domicile sont dans la rue. Elles manifestent un peu partout dans l'Hexagone. La journée commence toujours par un brin de conversation. Maude vient chez Marie-Madeleine plusieurs heures par semaine pour le ménage. Partout où elle passe, elle ne compte pas ses heures. Pour la retraitée vivant en zone rurale, elle est bien plus qu'une aide ménagère. Une relation forte et sincère s'est créée entre elles, comme entre Katell et une bénéficiaire de 81 ans. Liste de courses en main, Marie Noëlle l'attend toujours de pied ferme. Pour cette salariée de 24 ans, les annonces du gouvernement sont une reconnaissance inespérée. Katell touche environ 1 300 euros par mois pour une quarantaine d'heures par semaine. Elle devrait très prochainement être augmentée.