Les aides à la conduite sont-elles trop nombreuses ?

Prenons l’autoroute. Si en apparence, une personne est seule au volant, la réalité est plus complexe. En cas d'excès de vitesse, la voiture résiste, puis freine un peu pour revenir à la vitesse normale. Et ne vous avisez surtout pas de rouler sur une ligne blanche, ni même de la frôler. Il suffit de s’approcher un peu et on reçoit des à-coups dans le volant. La voiture est tout de suite remise dans l’axe. Ces nouvelles technologies, ce sont les ADAS, des aides à la conduite censées améliorer la sécurité routière. Elles sont obligatoires sur les nouveaux véhicules depuis deux ans. Et elles rivalisent avec les moniteurs d’auto-école les plus pointilleux. Plusieurs études soulignent une baisse de la vigilance des conducteurs à force d’être aidé. Certains s’en agacent. Qu’on les apprécie ou pas, ces technologies vont s’inviter encore plus dans notre conduite. À partir de cette année, toutes les nouvelles immatriculations devront en être équipée. TF1 | Reportage K. Yousfi, E. Vaudelet, L. Claudepierre