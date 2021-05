Aides au logement : de nombreux versements bloqués à cause d’un nouveau système informatique

Retards de paiement, dossiers bloqués ou allocations non versées, en ce moment, les aides de la Caisse d'allocations familiales donnent des sueurs froides à certains allocataires. L'aide au logement est particulièrement touchée. En cause, un dysfonctionnement dans le traitement des dossiers. Ce jeudi matin, devant la CAF à Nantes, une bénéficiaire souhaite comprendre. Elle ne touche plus ses 100 euros d'aides pour son 40 mètres carrés. "Depuis deux mois, je n'ai que l'APL et j'aimerais juste savoir pourquoi en fait", précise-t-elle. Dans la file d'attente, nous croisons une trentenaire qui a souhaité rester anonyme. Cela fait plusieurs fois qu'elle se déplace ici. Sa demande d'aide au logement est bloquée, elle se sent désemparée. A l'origine de ces blocages, une réforme du calcul des aides au logement depuis janvier et la mise en place d'un nouveau logiciel. Un programme informatique qui ralentit la gestion des dossiers. En Loire-Atlantique, 2 300 dossiers sont touchés sur les 300 000 traités chaque année. Ici, la direction est consciente de la situation et met en place un dispositif d'urgence.