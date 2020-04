Aides aux artisans et professions libérales : les entrepreneurs attendent davantage

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, certaines entreprises ont dû fermer leurs portes. D'autres ont eu recours au chômage partiel. Par ailleurs, les aides accordées par le gouvernement ne leur ont pas suffi. Pour elles, une mesure supplémentaire leur apporterait plus d'oxygène. A cet effet, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé ce mardi matin qu'il portait le fonds de solidarité, destiné aux entreprises menacées de faillite, à sept milliards d'euros.