Aides aux plus démunis : qui pourra en bénéficier ?

Parmi les mesures présentées en Conseil des ministres ce mercredi, il y a la prime destinée à aider les ménages les plus modestes en cette période de crise. Trois catégories de foyers en sont concernées : les ménages qui bénéficient du RSA, ceux qui touchent l'ASS et les familles avec enfants qui profitent déjà des APL. Au total, quatre millions de foyers vont donc pouvoir en bénéficier. Combien vont-ils toucher ? Quand cette aide exceptionnelle sera-t-elle versée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.