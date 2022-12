Aides énergie, bois, fioul… comment s’y retrouver

Pour cet hiver, Anne-Laure a fait un choix. Elle se chauffera uniquement au bois, bien moins cher que le fioul. Sa facture de chauffage s'élèvera tout de même à 500 euros. Mais bonne nouvelle, elle va toucher le chèque bois du gouvernement, soit 200 euros. Pour en bénéficier, un couple doit gagner par exemple moins de 4 750 euros et faire sa demande sur le site chequeenergie.gouv.fr à partir du 22 décembre. Une nouvelle prime que vous pouvez cumuler avec d'autres déjà mises en place. D'abord, le chèque énergie : une aide en moyenne de 148 euros pour les 5,8 millions de foyers les plus modestes. Il est versé tous les ans au printemps sans aucune démarche de votre part. A cela s'ajoute un chèque énergie exceptionnel mis en place depuis l'année dernière entre 100 et 200 euros selon vos revenus. Cette fois, douze millions de foyers en bénéficieront. Se chauffer coûte de plus en plus cher et le gouvernement ne veut oublier personne. C'est pourquoi un chèque fioul vient d'être mis en place. Une aide de 100 à 200 euros selon vos revenus, destinée à 1,6 million de foyers. Si vous bénéficiez du chèque énergie, vous n'avez aucune démarche à faire. Pour les autres, vous pouvez dès à présent déposer votre demande sur ce site internet. Avec ce chèque, vous pourrez aussi payer votre facture d'électricité, de gaz ou encore de bois. TF1 | Reportage P. Corrieu, E. Vinzent, P. Rousset