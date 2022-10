Aides énergie : les petites entreprises soulagées

Céline Sirbu tient une boucherie charcuterie à Hellemmes (Nord). Ses trois chambres froides fonctionnent jour et nuit pour stocker des kilos de viande et garnir son comptoir de plats faits maison. Mais sa facture ne cesse d’augmenter. Elle est passée de 578 euros en juin dernier, à près de 2 000 euros en septembre. La gérante a trois salaires à payer, et ne reçoit aucune aide. Elle vient d’apprendre qu’en 2023, l’État prendra en charge une partie de sa facture d’électricité ; si ce n’est pas suffisant, elle devra fermer la boutique. C’est la même situation dans un pressing à Villeneuve-d'Ascq (Nord) . En quelques mois, la facture de la boutique a triplé. L’annonce des aides soulage la gérante, Agnès Béguery. "Le fait de savoir qu’il y a une aide qui va arriver rassure et permet de se poser en se disant dans quelles mesures cette aide va me permettre de faire face. On se sent moins seul", avoue-t-elle. Ce dispositif devrait permettre de diminuer jusqu’à un quart de sa facture d’électricité. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman