Aides financières pour changer de chauffage : attention aux arnaques

Garance Pardigon nous apporte ses lumières sur les aides financières pour changer de chauffage. En effet, on peut parler d'arnaque pour les pompes à chaleur. S'ils coûtent environ 10 000 euros, ils sont facturés à 20 000, soit le double. Ensuite, les climatiseurs réversibles, à 6 000 euros en temps normal, sont facturés jusqu'à 25 000 euros par certains artisans. C'est toujours la même technique. Au moment de payer, on vous dit que vous aurez un reste à charge zéro grâce aux aides de l'Etat. Et ça, c'est une fausse promesse. En effet, le reste à charge va dépendre de vos revenus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cumulant la prime rénovation et le certificat d'économie d'énergie, vous aurez forcément quelque chose à payer. En moyenne, c'est autour de 9 000 euros pour une pompe à chaleur ou une chaudière à granulés, et autour de 4 000 euros pour une chaudière au gaz. Pour éviter de se faire piéger : méfiez-vous des démarches par téléphone, ensuite, comparez les devis et enfin, contactez les conseillés FAIRE de votre département.