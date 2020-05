Aides pour le tourisme : que contient le plan de relance annoncé par Edouard Philippe ?

Ce jeudi, le Premier ministre a annoncé un plan en faveur du tourisme, un secteur très impacté par la crise. Il s'agit d'un investissement massif dans toutes les infrastructures s'élevant à plus d'un milliard d'euros pour le volet relance. Tout le reste ressemble à un maintien sous perfusion via le fonds de solidarité, le chômage partiel et l'exonération de charges. Un nouveau prêt garanti par l'Etat sera également mis en place ainsi que d'autres coups de pouce.