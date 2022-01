Aides sociales : 10 milliards d’euros non réclamés par les Français chaque année

Chaque année dans l'Hexagone, au moins dix milliards d'euros d'aides sociales ne seraient pas réclamés par leurs bénéficiaires. C'est ce que révèle le site Mes-allocs.fr. C'est quasiment le budget prévu pour le ministère de la Justice en 2022. Dans le pays, une personne sur trois ignore ses droits. Ce sont essentiellement les personnes handicapées et leurs familles qui sont concernées. Pour l'allocation éducation, près de 300 000 enfants handicapés pourraient en bénéficier, mais seulement 45 000 la perçoivent. Pour l'allocation adultes handicapés, plus de la moitié des bénéficiaires ne touchent pas la prestation. Pour certaines aides, les démarches administratives peuvent s'avérer complexes. Pour le RSA par exemple, l'on compte 35% de non-recours. Par ailleurs, on observe de grandes différences entre les départements. Les aides au logement représentent douze millions d'allocataires. Et c'est dans le Cantal et dans la Creuse qu'il y a le plus de personnes qui ne réclament pas leur prestation. En revanche, en Seine-Saint-Denis et dans le Rhône, le taux de non-recours est très faible. Comment expliquer cette situation ? J. Roux