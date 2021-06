Aiguille du Midi : 15 000 à 20 000 mètres cubes de glace risquent de s'effondrer

Une avalanche a donné l'alerte lundi. Des blocs de glace s'effondrent dans la face Nord de l'Aiguille du Midi. À Chamonix (Haute-Savoie), les habitants se sentent impuissants. "C'est triste", affirme l'un d'entre eux. "C'est désolant. Mais que peut-on faire à notre simple niveau ?", se demande un autre. Nous avons pu apercevoir cette cassure de neige. La partie basse du glacier reste instable, à 3 600 mètres d'altitude. Pour les scientifiques, 15 000 à 20 000 mètres cubes de glace menacent encore de tomber. "On a enregistré -0,5 °C, c'est quand même très chaud par rapport à l'altitude et à l'orientation nord. Et puis c'est un glacier qui est relativement chaotique et traumatisé. Il y a beaucoup de trous", explique Ludovic Ravanel, géomorphologue. Les autorités déconseillent d'emprunter cet itinéraire d'habitude très fréquenté. Ce jeudi matin, nous avons rencontré de nombreux alpinistes dans le massif du Mont Blanc. À cause du réchauffement climatique, cinq glaciers sont sous surveillance pour risque d'effondrement dans cette zone.