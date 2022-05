Aiguille du Midi : l’Ascension au sommet

C'est l'arrivée de la première cabine du matin. A 3 800 mètres d'altitude, au sommet de l'Aiguille du Midi, il fait zéro degré. D'un simple regard, les visiteurs découvrent tous les sommets les plus mythiques du massif du Mont-Blanc. La magie opère immédiatement : que du bonheur et de la joie. La haute montagne offre à tous des sensations uniques. Karen et Jérôme, par exemple, arrivent d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour faire découvrir à leurs trois enfants ce panorama exceptionnel. Il y a les contemplatifs, mais aussi les aventuriers. L'Aiguille du Midi permet également d'accéder à la Vallée Blanche, un terrain de jeu idéal pour alpinistes et skieurs expérimentés. Certains se sont lancés ce défi, accompagnés d'un guide de haute montagne. Première difficulté : traverser une arête avec, de chaque côté, un dénivelé impressionnant. On monte aussi à l'Aiguille du Midi pour ressentir de l’adrénaline. Le "pas dans le vide" est un espace vitré qui surplombe un vide vertigineux. TF1 | Reportage C. Buisine, C. Thizy