Ail : une récolte contrariée

Enfin, Joël Durrey récolte ses dernières parcelles d’ails. Il aura fallu à ce producteur presque un mois, contre une dizaine de jours habituellement. Aujourd’hui, le terrain est sec, mais avec cette succession d’intempéries, les champs étaient détrempés. Impossible pour les tracteurs d’y accéder. Résultat : l’ail est trop mûr. "On arrive à récolter la partie qui est verte, mais la partie sèche comme ça, ce n’est pas possible. Donc, il y a à peu près 50% de perte qui va rester au champ, car impossible à ramasser", explique Joël. Cet agriculteur est même obligé d’arracher les mauvaises herbes qui se sont développées excessivement ces derniers jours. L’ail de Lomagne bénéficie d’une Indication géographique protégée (IGP). La récolte étant tardive, il va falloir patienter avant de la déguster. Maryse Sanchez, elle, a terminé l’arrachage. Elle inspecte scrupuleusement les bulbes qui sont en train de sécher. Déclassés, ils seraient rendus moins chers. Les gousses doivent être d’une blancheur presque nacrée. L’ail de Lomagne pourrait être visuellement moins beau cette année. Néanmoins, les producteurs l’assurent : cela ne changera rien à son goût... puissant et sucré. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas