Ailly-sur-Noye : le parking à la place de l'école ne passe pas

À Ailly-sur-Noye, dans la Somme, la destruction d'une ancienne école pour en faire un parking fait beaucoup réagir. Malgré le soutien de l'architecte des Bâtiments de France et la mobilisation de nombreux habitants, l'école des garçons est en cours de démolition. Des souvenirs qui disparaissent pour les anciens élèves. Ayant résisté à plusieurs guerres, ce patrimoine représente pour les Aillysiens une valeur sentimentale inestimable.