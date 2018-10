Ain : des bébés nés sans bras ou sans main

Dans l'Ain, des enfants sont nés avec une malformation des membres supérieurs. Louis, qui est né sans main droite en 2012, en fait partie. Entre 2009 et 2014, on a enregistré huit enfants nés sans bras ou sans main, dans un périmètre de dix-sept kilomètres autour de la commune de Druillat. Et entre 2000 et 2014, onze nouveaux cas suspects ont été recensés dans tout le département. Après une première enquête infructueuse, des investigations sont en cours et les résultats sont attendus fin janvier 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.