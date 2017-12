Ain : la messe pour la guérison de Johnny Hallyday s'est transformée en hommage

À Grièges, dans l'Ain, des fans de Johnny Hallyday ont pris l'initiative d'organiser une messe dans le but de prier pour le chanteur afin de l'accompagner dans la lutte contre la maladie. Ce mercredi 6 décembre 2017, cette messe s'est transformée en hommage improvisé. Partout en France, sa mort a provoqué de vives émotions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.