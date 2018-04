Air France : 40% des vols long-courrier sont annulés

Les nouvelles journées de grève chez Air France tombent en pleine période de vacances. Avec les annulations, les touristes s'impatientent à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Le 17 avril, la compagnie a annulé 40% de ses vols long-courrier. Depuis le 15 avril, 140 000 messages et courriels ont été envoyés pour informer les clients lésés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1 sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.