Air France présente son plan de restructuration, 7 500 emplois menacés

Le secteur de l'aéronautique est l'une des plus grandes victimes du coronavirus. Ce vendredi, Air France a confirmé la suppression de 7 500 postes d'ici 2022. Cette décision est liée au plan d'économies lancée par la compagnie pour surmonter la crise sanitaire. L'entreprise va surtout supprimer des emplois dans sa filiale Hop, sur les vols intérieurs. A Nantes (Loire-Atlantique), cette situation suscite l'inquiétude des salariés, mais aussi des habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.