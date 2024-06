Airbags défectueux : enquête après des accidents mortels

Des parents remplis de tristesse et de colère. Leur fils Tristan est mort au volant l'an dernier dans un accident, tué sur le coup selon son père par un projectile de ce type découvert dans le véhicule. Le couple en est persuadé, cet objet métallique vient selon lui d'un airbag défectueux. Une conviction renforcée par la marque du véhicule de leur fils, Citroën. Un constructeur confronté à un rappel massif de voitures, en raison d'airbags défectueux fabriqués par un sous-traitant japonais. Sont concernés : 180 000 modèles C3, 65 000 DS3, produits entre 2009 et 2019. Il y a dix ans déjà, les airbags du sous-traitant japonais provoquaient des accidents mortels aux États-Unis et en Asie. Face au danger, Stellantis a adressé un courrier on ne peut plus explicite aux propriétaires des voitures concernées. Consigne respectée à la lettre par la fille d'Annick. Depuis plus de deux semaines, elle doit prêter sa voiture à sa fille pour lui permettre de travailler. La situation devient à l'entendre intenable, elle déplore l'inaction du constructeur. Pourtant, de son côté, Stellantis dit avoir déjà réparé 14 000 véhicules et assure avoir mis en place un centre d'appels dédié. TF1 | Reportage J. Cressens, D. Lansade