Airbus fête ses 50 ans en bonne et due forme

Le 29 mai 1969, un nouveau groupe inconnu de tous s'est créé, Airbus. Depuis, il est devenu un géant de l'aviation produisant la moitié des avions qui survolent la planète. Le signal de la célébration de ses cinquante ans a été donné par la patrouille de France suivi de la parade des avions Airbus. Pour les citoyens de Toulouse, cette entreprise est une fierté, un modèle de modernité et un signe de progrès. Plus de 20 000 salariés de la compagnie se trouvent dans l'agglomération toulousaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.