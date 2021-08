Airosa, le dernier thonier traditionnel basque

C'est une pêche spectaculaire et éprouvante où tout se joue à la force des bras : la pêche aux thons rouges à l'hameçon. Une incroyable tradition basque. Airosa a fière allure, malgré ses presque 70 ans. C'est le dernier des thoniers traditionnels basques : quinze mètres de bois taillés pour la pêche. Au petit matin, avant le départ, l'équipage embarque de la glace dans la cale. C'est le premier jour de beau temps depuis un moment. Les marins sont pleins d'espoir. Il est temps de prendre le large, de traverser la baie de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). À bord, ils sont sept et expérimentés. Le moral n'est pas au beau fixe. Avec quinze jours de sortie, pas un seul thon ramené au port. Sur l'Airosa, on navigue presque à fleur d'eau. Le navire a été réparé des dizaines de fois pour continuer de prendre le large. Tout a le parfum de l'histoire. Le bateau est même classé monument historique. Jean-Yves vient de repérer plusieurs sauts dans la mer. Les hommes de l'Airosa vont perpétuer une tradition pendant deux heures qui a donné autrefois à Saint-Jean-de-Luz sa réputation de plus grand port thonier de l'Hexagone.