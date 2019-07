Aixe-sur-Vienne : les écoles en pleine rénovation

Les salles de classe restent vides pendant l'été. Une occasion idéale pour les écoles de faire les travaux et les aménagements nécessaires. Pendant les périodes de grandes vacances, les entreprises de bâtiment sont très sollicitées. À Aixe-sur-Vienne, les chantiers des écoles doivent être achevés avant la rentrée scolaire du 2 septembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.