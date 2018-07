Ajaccio accueille les vacanciers sous un soleil estival

Dans la baie d'Ajaccio, les vacanciers profitent enfin des journées ensoleillées au bord des plages. Après les périodes d'examen et le stress lié à la finale de la Coupe du monde 2018, la saison estivale commence bien. Les siestes et la détente au bord de l'eau remplissent le programme des vacanciers. Certains prédisent même un été indien jusqu'au moins, au mois de novembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.