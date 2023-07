Alain Delon est-il abusé et harcelé ?

C'est dans ses propriétés du Loiret, que les faits supposés de harcèlement moral envers Alain Delon auraient eu lieu. Et c'est contre elle, Hiromi Rollin, qui vit avec lui, que les enfants de l'acteur ont déposé plainte. Des accusations de mauvais traitements qui surprennent dans la commune. "Nous, on ne sait pas ce qu'il se passe chez les gens. C'est partout pareil", lance une habitante. Anthony, Alain-Fabien et Anouchka Delon, accusent Hiromi Rollin d'agressivité envers leur père. Elle serait, selon eux, dénigrante et injurieuse à son égard. L'aîné a même déposé une seconde plainte. Les enfants Delon la présentent comme la "dame de compagnie" de leur père. L'acteur parle, lui, d'une compagne, lors d'une interview enregistrée il y a deux ans. Selon les enfants Delon, Hiromi Rollin a commencé à harceler moralement leur père, après l'AVC de l'acteur en 2019. Leur avocat, Me Christophe Ayela, détaille un comportement d'emprise. Selon ses enfants, Alain Delon s'est joint à leur plainte et a lui-même demandé le mois dernier qu'Hiromi Rollin quitte sa résidence. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, V. Abellaneda