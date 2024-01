Alain Delon : ses enfants se déchirent sur son traitement médical

Où s’arrêtera donc le grand déballage ? Cette fois, c’est un courrier d’avocat qui déchire encore un peu plus la famille Delon. Selon nos informations, l’avocat d’Anouchka a transmis un signalement à la justice. Il vise les deux frères Anthony et Alain-Fabien pour mise en danger de la santé de l’acteur. Il demande au procureur que le médecin suisse d’Alain Delon puisse lui rendre visite, car Anthony aurait "décidé de traiter la maladie de son père par des jus de fruits et légumes prescrits par une naturopathe". Mise en cause appuyée par Hiromi Rollin, la femme qui vivait avec l’acteur dans sa propriété de Douchy jusqu’au mois de juillet dernier. Elle raconte une conversation téléphonique qu’elle aurait eue avec Alain Delon il y a quelques semaines. La contre-offensive des frères Delon n’a pas tardé. Quelques minutes plus tard, Anthony, l’aîné, assure que le traitement était en train de tuer son père et que les trois enfants étaient, dit-il, tombés d’accord pour l’arrêter. La fratrie ne s’entend que sur un seul point. Désormais, chacun d’entre eux réclame une protection judiciaire pour l’acteur de 88 ans. TF1 | Reportage D. De Araujo, T. Gippet