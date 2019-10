Alain Souchon sort son nouvel album intitulé "Âme fifties"

Il manie l'humour aussi bien que les mots. Alain Souchon sort ce 18 octobre 2019 son nouvel album intitulé "Âme fifties". Après onze ans d'absence, le poète contemporain revient avec dix nouvelles chansons où il raconte des histoires en musique. Cet opus s'ouvre par une photographie de son enfance et se poursuit dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Par ailleurs, c'est en famille que le chanteur a composé ses textes qui nous tendent le miroir de nos vies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.