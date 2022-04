Alan Stivell, 50 ans de musique celte

Il y a 50 ans, cette chanson, "Tri Martolod", popularisait à tout jamais Alan Stivell. Ses 50 ans de succès, il le célèbre ici avec l'Orchestre National de Bretagne. "C'est une sorte d'obsession d'aider à faire survivre la culture bretonne. Je pense que ça serait scandaleux que cette culture ne soit pas au service des arrière-petits-enfants", confie le chanteur. Pour Johannes Le Pennec, chef d'orchestre, Alan Stivell représente "une légende de la Bretagne". "Je pense qu'il fait partie des artistes qui ont vraiment participé à ce que la musique celtique retrouve un engouement populaire", rajoute-t-il. Le même respect pour Marianne Leclerc, harpiste : "c'est le grand monsieur qui a remis l'harpe celtique, et quand j'ai commencé la harpe à sept ans, on a joué beaucoup de morceaux d'Alan Stivell". Et parce qu'il jouait sur scène dès 1953, Alan Stivell fête déjà ses 70 ans de carrière. "Ça fait 70 ans, 1953, c'étaient les premières prestations où le petit enfant a joué et ça a séduit les gens", lance l'artiste. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez