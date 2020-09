Alaphilippe champion du monde, la fierté de toute une région

Un résultat historique pour les Français aux Championnats du monde de cyclisme avec la victoire de Julian Alaphilippe. À Saint-Amand-Montrond (Cher), où il a vécu depuis l'âge de sept ans, c'est une fierté unanime et un plaisir partagé. Malgré la grisaille et la pluie, l'arc-en-ciel n'est pas loin au pôle d'entraînement cycliste de la commune. Sur place, le champion cycliste s'affiche partout sur les murs depuis des années comme un exemple à suivre.