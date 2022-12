Albi s'illumine

Pour Noël, Albi (Tarn) danse le French Cancan. Tout près de la cathédrale Sainte-Cécile, classée à l'Unesco, le palais de la Berbie affiche les couleurs de Toulouse-Lautrec. Le Moulin Rouge fait tourner ses ailes, et les danseuses froufroutent. Le musée Toulouse-Lautrec profite de ces fêtes de fin d'année pour célébrer ses 100 ans. Les plus grandes œuvres du peintre s'animent sur la brique du palais. Évoquant les nuits folles à Montmartre, ou les journées bucoliques dans la campagne tarnaise. Jusqu'au 2 janvier, Albi donne vie à ses façades. Le Palais de Justice, la place du Vigan, ou le Théâtre des Lices, là, ce sont les enfants des centres de loisirs qui exposent leurs œuvres. Malgré les difficultés liées à l'énergie, Albi a fait le choix de maintenir ces manifestations pour Noël. Selon la mairie, ces trois semaines de projection ne coûteront pas plus de 500 euros. Chaque soir, le public est au rendez-vous. Pour le plaisir de se retrouver pour les fêtes. C'est aussi une façon de redécouvrir ce peintre qui fait la fierté des Albigeois. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas