Albinen, un village suisse, offre une prime à ses nouveaux habitants

En Suisse, plusieurs villages emploient de grands moyens pour lutter contre le déclin de leur population et attirer ainsi de nouveaux habitants. La commune d'Albinen par exemple, promet d'offrir plus de 60 000 euros pour une famille de quatre personnes. Victime de son succès, le village a reçu près de 3 000 demandes de renseignements.