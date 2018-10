Album posthume de Johnny : les disquaires et les salles de cinéma ont ouvert à minuit

Entre Paris et Vitrolles, l'émotion était vive chez les inconditionnels de Johnny Hallyday. Dans des salles de cinéma partout dans le pays, une poignée de fans ont pu écouter, en avant-première, le dernier disque de Johnny Hallyday qui sort ce 19 octobre 2018. Et quand les disquaires ont ouvert leurs portes exceptionnellement à minuit et une minute, plusieurs fans se sont littéralement jetés sur l'album le plus attendu de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.