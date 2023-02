Alcool ou drogue au volant : faut-il être plus sévère ?

Bientôt, vous pourriez perdre définitivement votre permis de conduire si vous conduisez sous l'emprise de drogue ou de l'alcool au-dessus du taux limite autorisé. Aujourd'hui, un accident sous stupéfiants est qualifié d'homicide involontaire. D'ici quelques mois, elle pourrait devenir un homicide routier. Une proposition de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Michel est chauffeur de taxi. Il approuve la mesure, car au volant, il redouble de prudence. "C'est tout à fait normal que nous, c'est tolérance zéro", explique-t-il. En contrepartie, le ministre propose de plus sanctionner les petits excès de vitesse en dessous de cinq kilomètres par heure. Une bonne nouvelle pour ces transporteurs. Il faudrait en revanche toujours payer l'amende liée à l'excès de vitesse. Qu'en est-il de la mise en application de la mesure sur le terrain ? Aujourd'hui, conduire sous l'usage de stupéfiants est sanctionné de six points. Des peines complémentaires peuvent aussi entraîner la suspension du permis pour une durée maximale de trois ans. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman