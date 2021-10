Alec Baldwin auteur d’un tir mortel accidentel sur un tournage : les derniers détails

Les abords du tournage dans un ranch du désert du Nouveau-Mexique sont devenus une scène de crime ou plutôt une scène avec les éléments de l'enquête disponibles à cette heure, le lieu de l'accident. Alec Baldwin, acteur et producteur du western, aurait déchargé accidentellement une arme à feu utilisée sur le tournage. Le réalisateur Joel Souza a été blessé. Halyna Hutchins, directrice de la photographie, est décédée à son arrivée à l'hôpital. Un accident pour la production du film avec, selon la police, une arme servant d'accessoire et qui aurait dû être chargée à blanc. Christophe Maratier, armurier sur des films comme "36 quai des Orfèvres" ou "Mission impossible", nous rappelle qu'une arme de cinéma reste dangereuse malgré toutes les précautions. "A partir d'une arme réelle, on la modifie pour qu'elle puisse tirer à blanc", explique-t-il. Alec Baldwin, une vedette des années 90, est également connu pour sa vie privée agitée avec notamment son ex-femme Kim Basinger. Après l'interrogatoire, l'acteur est ressorti libre, désemparé et en larmes selon les témoins et l'équipe de tournage du film.