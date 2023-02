Alerte à la neige dans le Sud

En plein brouillard, au bord d'une route enneigée, ces chauffeurs poids lourds patientent depuis six heures ce mardi matin. "Là, on est bloqué sur le côté puisqu'il y a une interdiction au plus de 19 tonnes. Donc, on est obligé de rester là" ; "On attend jusqu'à 18 heures ce soir. Mon patron m'attend. J'ai du travail encore", lancent deux conducteurs. Des axes routiers sont bloqués pour les camions en raison d'une vigilance orange neige et verglas dans les Pyrénées-Orientales. Sur le Capcir, à 1 500 mètres d'altitude, les habitants s'adaptent. D'autres, en revanche, se sont réveillés avec le sourire. "Je suis très contente parce qu'il neige et que le paysage est magnifique", affirme une dame. Plus basse, la commune de Vernet-les-Bains se prépare. En basse altitude, dix à quinze centimètres de neige sont attendus dans la journée. Il a fallu sortir la vieille déneigeuse du hangar. Les averses de neige devraient s'intensifier dans la journée. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier