Alerte à la neige en Lozère

Ce mardi matin, le plateau de l'Aubrac s'est réveillé sous 40 cm de neige. A Nasbinals (Lozère), les chevaux de Cédric Moisset l'attendaient avec impatience. A chaque début d'hiver, le propriétaire de centre équestre déplace ses bêtes à plus basse altitude. Mais cette année, il s'est fait surprendre. Cédric avait cru qu'il n'allait plus neiger car cela fait trois ou quatre ans qu'elle est absente. A quelques kilomètres, les brebis, elles, sont déjà bien au chaud. Il a fallu les mettre à l'abri dès le mois d'octobre. Sur le plateau de l'Aubrac, impossible de ne pas croiser les vaches du pays dans le pré. Réputées pour être robustes, ce sont elles qui supportent le mieux la neige. Mais cette année, Coryne Champredonde, agricultrice, a décidé de les rentrer dans l'étable. Elle estime que c'est plus facile de travailler quand les animaux sont à l'intérieur. De plus, Coryne ne supporte pas de les voir dehors avec ce mauvais temps. Homme ou animal, aujourd'hui, c'est décidé : tout le monde restera au chaud. Par ailleurs, la neige devra encore tomber jusqu'à ce mardi après-midi.