Alerte au vent dans la région de Toulouse

La nuit de lundi, les rafales ont atteint les 111 km/h à Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne). Le village est régulièrement battu par les vents. Mais cette fois, il souffle un peu plus fort que d'habitude. La Haute-Garonne et le Tarn sont en vigilance orange aux vents violents depuis deux jours. Dans ces départements et dans toute la région, 4 000 foyers sont privés d'électricité. Cette dame en fait partie. La ligne qui alimente sa maison a été coupée par un arbre et est tombée dans un lac. En région toulousaine, les jardins publics ont été fermés. Dans ce parc de la commune d'Auzielle, une dame a été grièvement blessée ce lundi, en raison de la chute d'un arbre. "Je suis un peu surpris de voir que quand il y a beaucoup de vent comme ça, les gens ne soient pas plus prudents et responsables", confie Francis Eard, agriculteur et conseiller municipal. Dans la commune voisine, les tronçonneuses sont de sortie pour une opération de prévention. Pour l'instant, aucun dégât majeur n'est à signaler. Mais la vigilance orange ne sera levée que ce mardi soir à 21 heures. D'ici là, le vent risque encore de se renforcer jusqu'à 120 km/h. TF1 | Reportage P. Mislanghe