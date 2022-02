Alerte au vent sur le littoral du Nord

La digue de Wimereux était giflée par la marée ce lundi matin. Les vagues, poussées par un vent fort, viennent s'écraser sur le parapet éclaboussant l'asphalte et les façades des villas Belle Epoque. Les rares promeneurs qui viennent ici sont venus profiter du spectacle. Les habitants bien emmitouflés, eux, en ont déjà vu d'autres. Mais une tempête reste tout de même fascinante, d'autant qu'en milieu de matinée, le vent se renforce et les gerbes d'eau sont plus fortes. Pendant ce temps à Dunkerque, c'est une tempête de sable qui balaye la digue et les rues voisines. Ce qui n'entame pas l'humour des Dunkerquois. "Pour le gommage, c'est bon pour la peau, mais pour les voitures, c'est moins bon", s'amuse un Dunkerquois. Pour le moment, aucun dégât n'est à signaler dans la région. La vigilance orange va durer jusqu'à 16 heures. Et d'autres coups de vent sont attendus cette semaine, notamment mercredi, avec un coefficient de marée de plus de 100. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier