Alerte aux allergies aux pollens : la moitié du pays éternue

Invisibles mais parfois redoutables, les pollens sont à l'origine de très nombreuses allergies. À Strasbourg (Bas-Rhin), Petra Bry fait partie des sentinelles du Réseau national "Pollin’Air". Grâce à toutes leurs observations, les allergiques du pays peuvent être informés de l’arrivée des pollens près de chez eux via une application. Pour David Delacourt, comme pour de nombreux Français, l’arrivée de l’été n’est pas toujours bien vécue, avec des symptômes récurrents. Sur les toits du nouvel hôpital civil de Strasbourg, les capteurs de Pollen fonctionnent 24 heures sur 24. Actuellement en période de sécheresse, la collecte est riche, et ce n’est pas une bonne nouvelle. Ensuite, c’est au microscope qu’Anh Poirot, laborantine du service allergologie, entre dans les détails. Sans surprise, le bouleau est dominant. Dans le service de pneumologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, on est en première ligne. On teste, et les allergies croisées sont de plus en plus nombreuses. La pollution ambiante fait partie des facteurs aggravants. TF | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings