Alerte aux faux billets : comment les repérer

Le paiement est le moment où il faut être vigilant. Dans le Lot, la gendarmerie alerte sur plusieurs utilisations de faux billets auprès des commerçants juste avant les fêtes. Certains ont déjà la technique pour les détecter. C'est le cas d'une vendeuse qui utilise un marqueur spécial. "Si c'est un faux, le trait va prendre une couleur", explique Aurore Boulineau. Ce sont surtout des billets de 50 euros qui sont contrefaits d'après les gendarmes. Fabriquer un faux billet crédible, cela coûte cher en encre et en imprimante de qualité. Et vous ? Sauriez-vous reconnaître un faux billet si vous l'aviez entre les mains ? À la Banque de France, on a les compétences pour identifier les faux billets. Alors voilà quelques techniques pour reconnaître un vrai billet de banque : l'impression en relief sur les côtés, puis les éléments brillants et transparents en inclinant le billet. Enfin, même vos oreilles sont utiles, le billet doit être ferme. Si vous pensez être en possession d'un faux billet, vous pouvez vérifier en vous rendant à la Banque de France. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Petit, G. Udron